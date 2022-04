Alberto Angela compie 60 anni, il web lo celebra: «Auguri a chi fa vera cultura»

Alberto Angela compie gli anni. Un compleanno davvero speciale per il paleontologo, divulgatore scientifico e conduttore televisivo che compie oggi 60 anni. Il figlio di Piero Angela, altro volto amatissimo della scienza e cultura, è nato a Parigi nel 1962, ma è un talento tutto italiano. Sin da piccolo ha coltivato la passione per la Natura e per i viaggi, laureandosi in Scienze Naturali a La Sapienza di Roma, continuando poi gli studi negli Usa. E, adesso, dopo anni di carriera, il web gli rende omaggio.

"La cultura è il miglior antidoto contro la tirannia, specialmente in tempo di guerra, perché porta al rispetto dell'altro e alla libertà di pensiero. Con la conoscenza si riesce a frenare le brutture della storia."



Tanti auguri ad #AlbertoAngela per i suoi sessant'anni! pic.twitter.com/QKwIuvt6Uw — Gaia (@Gaia93712891) April 8, 2022

La notizia del suo compleanno ha spinto centinaia di utenti Twitter a condividere un pensiero per i suoi 60 anni. E, in men che non si dica, il suo nome è diventato primo in tendenza sulla piattaforma dei cinguettii social. Tutti rendono omaggio ad un uomo capace di fare vera cultura citando una sua recente frase contro la guerra in Ucraina: «La cultura è il miglior antidoto contro la tirannia, specialmente in tempo di guerra, perché porta al rispetto dell'altro e alla libertà di pensiero. Con la conoscenza si riesce a frenare le brutture della storia».

Auguri #AlbertoAngela, ti va di salire a vedere le mie rovine? pic.twitter.com/XS9nMN6B9N — Crisalide Malva (@crisalidemalva) April 8, 2022

Poi, però, c'è anche chi ironizza anche sulla sua immagine da sex symbol diventata meme. Da sempre, infatti, si ironizza sul suo fascino e la sua cultura fuori dal comune che, negli anni, ha fatto innamorare milioni di donne. Ed ecco spuntare anche tweet ironici che invitano il divulgatore scientifico a festeggiare insieme. Commenti simpatici che denotano, nonostante l'avanzare degli anni, il suo fascino intramontabile.

LA CARRIERA DI ALBERTO ANGELA

Gli esordi televisivi risalgono alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90', con una collaborazione con la Televisione Svizzera Italiana (RTSI) iniziata dal programma «Albratros». Alberto Angela è tra gli autori di programmi cult come «Superquark», «Quark Speciale» e «Viaggio nel cosmo». È inoltre l'autore e conduttore del programma «Passaggio a Nord Ovest», e conduttore con il padre di «Ulisse - Il piacere della scoperta», in onda dal 2000 su Rai 3. Per Rai 1, invece, ha realizzato il programma «Meraviglie», andato in onda per la prima volta nel gennaio 2018.

