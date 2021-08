Morto Gianfranco D'Angelo , il ricordo commosso di Barbara D'Urso: «Sarai sempre uno dei più grandi...». La notte tra il 14 e il 15 agosto, è scomparso Gianfranco D'Angelo, il popolare attore comico, protagonista della scena televisiva degli anni '80 con la trasmissione cult Drive In.

A comunicarlo è stato il suo ufficio stampa in una nota: «L'attore Gianfranco D'Angelo è morto nella notte fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto». Immediato i cordoglio di amici e colleghi. Tra i primi a ricordare l'attore, Barbara D'Urso che lo aveva ospitato in collegamento a Live Non è la D'Urso durante il lockdown.

La conduttrice ha postato su Instagram l'intervento dell'attore che invitata tutti con la sua ironia a stare a casa. Poi, nella didascalia, Barbara D'Urso ha commentato: «Gianfranco D’Angelo rusciva sempre a trovare il modo di strappare una risata al suo pubblico, anche nei momenti più difficili. È stato, e sarà, sempre uno dei più grandi. #gliartistinonmuoionomai 🌹».

