Striscia la Notizia, Michelle Hunziker questa sera non ci sarà: ecco il motivo, chi la sostituirà?

La puntata di oggi di Striscia la notizia non sarà condotta da Michelle Hunziker. La showgirl ha comunicato tramite il suo profilo Instagram di essere positiva al covid. «Resterò a casa per qualche girno.. sono risultata positiva» ha detto Hunziker. «Ma tranquilli, non ho sintomi» assicura. E al posto suo ci sarà una comica per eccellenza: Valeria Graci.

La notizia della positività di Michelle è arrivata dal profilo Instagram del tg satirico di Canale 5, dove si legge ancora che adesso Michelle si sottoporrà al tampone molecolare per avere certezza della positività.

Questa è la seconda volta che Michelle Hunziker risulta positiva al covid. Quando lo ha avuto la prima volta, però, non lo aveva rivelato. Soltanto dopo, quando lei stessa l'ha dichiarato a Verissimo,durante un’intervista dello scorso ottobre, ha raccontato a Silvia Toffanin di aver vissuto un periodo difficile e di aver deciso di viverlo in modo privato, senza pubblicizzarlo. «Non è stato semplice, non sono stata bene» aveva spiegato. Infatti, Michelle è stata anche ricoverata in ospedale.

