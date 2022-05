Orietta Berti a Che tempo che fa: «Giro con un fischietto, mio marito Osvaldo a volte mi abbandona in autogrill»

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini hanno festeggiato quest'anno 50 anni di matrimonio, ma i racconti che la cantante fa della loro vita privata non smettono di divertire il pubblico. Tra gli aneddoti più curiosi ce ne sono due che l'artista ha svelato ieri nello studio di Che tempo che fa proprio sul conto del marito.

Orietta Berti a Che tempo che fa: «Giro con un fischieto perché mio marito Osvaldo a volte mi abbandona in autogrill»

Co-protagonista insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo di 'Quelle Brave Ragazze', in onda a partire da giovedì 12 maggio 2022 su Sky e in streaming su NOW, Orietta Berti ha raccontato a Fabio Fazio di essersi portata di tutto in valigia per il suo viaggio on the road in Spagna, compreso un fischietto per evitare che le due compagne di viaggio si potessero perdere: «In valigia avevo un fischietto, perchè la Milo ogni tanto si perdeva».

L'idea del mitico accessorio è venuta alla Berti dopo un'esperienza personale vissuta insieme al marito: «A volte Osvaldo mi lascia in autogrill in autostrada. Una volta mi ha abbandonata: io sono andata in bagno mentre lui è salito in macchina ed è partito, convinto che io fossi dietro a dormire» ha raccontato divertita in trasmissione. «Due camionisti mi hanno tranquillizata e mi hanno detto che mi avrebbero portata loro, ma io dovevo andare alla Rai, in centro a Roma, e loro non potevano passare».

Da quella memorabile esperienza, l'usignolo di Cavriago si è sempre munita di un pratico fischietto per richiamare l'attenzione del marito e, in questo caso, anche delle sue compagne di viaggio, che tra visite ai musei, cene al ristorante e localini notturni, hanno vissuto un'esperienza davvero avventurosa e carica di sorprese a Madrid. Mentre Orietta era in trasferta a godersi il soggiorno con le sue nuove amiche, il povero Osvaldo è rimasto a casa a badare ai loro animali domestici. «Ho lasciato Osvaldo a casa solo con nove gatti, due cani molossi e un pesce. Sbuffando, ma se l’è cavata» ha ammesso la cantante tra l'ilarità del pubblico. Che coppia!

