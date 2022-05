Elisabetta Franchi, la sorella Catia (Dama di Uomini e Donne): «Tutti bravi a criticare». Ecco cos'ha detto

Dopo che le parole di Elisabetta Franchi sulle donne over 40, pronunciate durante un convegno di Pwh Italia e del quotidiano Il Foglio («per i posti di responsabilità preferisco le 'anta' perché se devono fare figli li hanno già fatti») sono finite nella bufera, arriva una dama di eccezione a difendere la stilista emiliana, 3 milioni di followers su Instagram e un brand presente in tutto il mondo. E la parola 'dama' non viene per caso, perché la sorella di Elisabetta, Catia Franchi, nelle ultime settimane è diventata celebre proprio perché Dama nel trono Over di Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

Elisabetta Franchi e le parole sulle donne over 40: «Sono stata fraintesa». La precisazione social

Le parole di Elisabetta hanno fatto esplodere la polemica: e Catia, in un'intervista al Corriere della Sera, difende la sorella minore, che aveva scelto invece Instagram per chiarire quanto detto nello speech. «Mia sorella è stata fraintesa, non intendeva dire quello che tutti hanno pensato - dice Catia - e ora viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e criticare, ma lo Stato in questo tipo di situazioni non ti aiuta: Elisabetta è sempre stata dedita al lavoro, fin dall'inizio ha fatto solo sacrifici, ancora adesso non ha orari».

Assunse dipendente incinta, ora boccia Elisabetta Franchi: «Non è un'imprenditrice ma una donna d'affari»

Catia ed Elisabetta Franchi (foto da Instagram)

«Tra l'altro - continua la sorella dell'imprenditrice, che lavora anche lei nell'azienda di famiglia - abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, qual è il problema?». «Io ed Elisabetta siamo molto legate - aggiunge al Corsera - abbiamo preso da nostro padre la voglia di lavorare. L'infanzia difficile ha cementato il nostro legame, abbiamo fatto il collegio insieme, io mi prendevo cura di lei». Nel passato, anche un delicato problema di salute di Catia, un carcinoma scoperto qualche anno fa, un'esperienza per fortuna superata: «Ci siamo sempre l'una per l'altra, quando ha saputo del mio tumore mi ha telefonato e ha detto 'ora sistemiamo tutto' e così è stato. Siamo forti e determinate».

