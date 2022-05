Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: delirio per il «Tuca tuca» alla prima comunione della figlia Maria

Tanta allegria e tanto divertimento alla prima comunione di Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Una giornata da ricordare per tutta la vita, dove la ballerina e il coreografo si sono esibiti anche in un «Tuca tuca» che ha conquistato il web.

E a un occasione del genere non potevano certo mancare i tanti amici vip della coppia. Dai compagni di avventura del Grande Fratello Vip di Carmen come: Manila Nazzaro, Giucas Casella, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, ma anche Valeria Marini, Amedeo Goria e Patrizia Pellegrino.

Il cielo grigio e la pioggia non hanno per niente rovinato la giornata. E da bravi ballerini quali sono, non potevano esibirsi in un ballo. L'allegria contagiosa di Carmen ed Enzo Paolo ha coinvolto tutti gli ospiti. Così Carmen, avvolta in un abito bianco svolazzante, e Enzo Paolo, in un tre pezzi scuro, si sono lanciati in un «Tuca tuca» irresistibile.

Del resto è stato proprio il ballerino a lanciare la moda nel 1971 insieme a Raffaella Carrà e non poteva esimersi dal riproporlo insieme alla sua adorata moglie in un'occasione tanto speciale per la loro piccola Maria. Conquistando i social con la loro esibizione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022

