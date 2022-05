Manuel Bortuzzo e Mara Venier, frecciata dopo la mancata ospitata a Domenica In: «Non tutti ci arrivano»

Mara Venier al centro delle polemiche per aver cancellato l'ospitata di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha avuto l'occasione di partecipare alla puntata di Domenica In dell'8 maggio. Il motivo? Perché Manuel 24 ore prima era nello studio di Verissimo, la concorrenza, e Mara Venier non ha per niente apprezzato, decidendo di annullare la sua ospitata.

Mara Venier non avrebbe gradito l’intervista fatta da Bortuzzo con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 proprio il giorno prima, sabato 7 maggio, e così avrebbe chiamato Manuel e il padre Franco dicendogli che la loro presenza non era più gradita.

Manuel Bortuzzo è stato invitato negli studi Mediaset, sul divano della Toffanin, a parlare della fine del suo amore con Lulù Selassié. «La decisione di lasciare Lulù è stata solo mia - ha dichiarato Manuel -, nessuno mi ha condizionato in questo», smentendo la versione della principessa etiope, che ha dato la colpa dell’addio alla famiglia del ragazzo, soprattutto al padre.

«La mia famiglia mi ha sempre supportato nei miei progetti di vita, ma mi ha sempre lasciato libero nelle scelte personali», ha sottolineato ancora una volta Manuel che, probabilmente, non ha apprezzato il gossip fatto da Lulù sulla vicenda. «Probabilmente mi sono immaginato tutto - ha rincarato Manuel -, mi sono sognato tante cose che poi non si sono realizzate. Io le ho parlato tante volte, ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l’ho bloccata. Era l’unico modo per farmi ascoltare. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così».

A Domenica In, invece, Manuel è stato invitato per parlare di altro. Non dei suoi problemi di cuore. Ma per presentare assieme al padre l’atteso film biografico «Rinascere», che andrà in onda in prima serata su Rai1 proprio questa sera, lunedì 9 maggio, con Alessio Boni e Giancarlo Commare nei panni di Franco e Manuel Bortuzzo.

Due argomenti diversi che Manuel avrebbe voluto affrontare in due studi diversi per non «rubare», a nessuno dei due colossi della domenica pomeriggio, la loro esclusiva. Ma per la «zia» Mara Venier è comunque stato un affronto inaccettabile.

A svelare l'assenza di Manuel e Franco Bortuzzo a Domenica In è stato Davide Maggio che scrive: «Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier, la sua presenza non è più prevista». La Venier, infatti, avrebbe considerato l’ospitata «bruciata» e «non più interessante».

Manuel Bortuzzo non ha esitato a commentare la vicenda in modo stizzito. In risposta a un fan su Instagram che parlava della vicenda ha voluto lanciare una frecciatina alla conduttrice 71enne. «Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?», scrive l'utente. Manuel non riesce a passare oltre e risponde in modo secco: «Non tutti ci arrivano».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 18:42

