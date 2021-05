Matthew Perry fa preoccupare i fan durante la reunion di Friends: ecco cosa hanno notato

Matthew Perry fa preoccupare i fan. Dopo l'atteso ritorno della serie Friends è stato divulgato il trailer con gli storici attori che sono pronti a vivere nuove avventure, ma gli amanti della sit com hanno notato un Matthew Perry non in splendida forma e si sono preoccupati sul suo stato di salute.

I fan che hanno notato la non ottimale forma fisica di Matthew Perry e il modo in cui l'attore strascica le poche parole che pronuncia nel promo dello speciale HBO Max. Non è un mistero che Chandler in passato ha avuto problemi di dipendenze, ma sembra che ora ne sia uscito ed è tornato a lavorare. La piattaforma streaming di WarnerMedia, dopo una lunga attesa, ha diffuso il primo trailer dello speciale Friends: The Reunion. Nella reunion gli attori commentano gli episodi del passato.

A un certo punto Matthew Perry commenta un episodio e si commuove. Jennifer Aniston, seduta a fianco a lui, gli mette prontamente una mano sulla spalla per consolarlo. Gesto che, unito alle parole strascicate dell'attore, ha messo in allarme i fan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 13:52

