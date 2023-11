Massimo Lopez: «Mai detto di essere etero, l'amore non si giudica né si etichetta»

di Redazione Web

Massimo Lopez torna a teatro con Tullio Solenghi e il loro spettacolo "Dove eravamo rimasti", show entusiasmante come tutti i lavori del duo. Durante una delle interviste allestite per il lancio dello spettacolo, però, c'è stata un'incomprensione che l'attore e doppiatore ha voluto subito chiarire perché le sue parole sono state male "interpretate da parte della giornalista", sostiene Lopez. In una frase, riportata da settimanale Oggi, l'attore si sarebbe definito "etero e single", definizione riportata anche nel titolo dell'intervista.

Andiamo a leggere che cosa è sucesso e cosa ha detto Massimo Lopez.

Cantante Mascherato, vince Samuel Peron: il trionfo con la maschera del Cavaliere Veneziano

Maurizio Costanzo, Alberto Matano commosso a La Vita in Diretta: «Un abbraccio enorme a Maria De Filippi»

Le dichiarazioni nell'intervista

Nell'articolo si legge che Massimo Lopez è «single ma pieno di amore, per tutti gli amici che contano, amici di una vita. Tullio, certo, ma non solo. Avrei voluto conoscerli anch'io questi fidanzati (che il gossip gli attribusice, ndr). Posso dire questo: che sono etero single poco convinto.

Ecco, quella definizione di "etero" non è mai stata pronunciata, dice l'attore, 71 anni.

La rettifica

«Care amiche e cari amici, molti di voi mi conoscono e mi seguono da anni e sapete come alcune parole non mi appartengono, né tantomeno le condivido. Oggi mi trovo qui a dover scrivere queste righe e a scusarmi con tutti voi, per una dichiarazione che non ho mai rilasciato: 'etero single' è un linguaggio che non mi appartiene, non fa parte di me, non fa parte del mio modo di pensare. Questa frase nasce da un’interpretazione del tutto fantasiosa delle mie parole da parte della giornalista, durante un’intervista in cui non ho mai utilizzato la parola 'etero'. In tutti questi anni, non ho mai amato alcun tipo di etichetta, perché siamo persone e non oggetti, ognuna con le proprie storie e la propria unicità. Leggere alcuni commenti poco carini, in alcuni dei quali vengo definito come un 'omofobo', fa male al cuore, proprio perché sono sempre stato dalla parte di tutti, credendo fermamente nell’amore, in ogni sua forma""Già, perché l’amore ha tante forme, ha tante sfaccettature, e non c’è un amore giusto e un amore meno giusto, ma esiste solo l’amore. L’amore non va mai né giudicato, né etichettato!», ha scritto Massimo Lopez sul suo profilo Instagram.

Lopez ha infine concluso con una valutazione personale: «Nella mia vita, ho amato tanto, e sono stato tanto amato, ma non ho mai avuto bisogno di dare un nome a questo amore, né tantomeno oggi, proprio io, sento il bisogno di etichettarmi. Vi voglio bene»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA