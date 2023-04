Cantante Mascherato, vince Samuel Peron: il trionfo con la maschera del Cavaliere Veneziano

di Redazione Web

Si è conclusa ieri, sabato 22 aprile, la quarta edizione de Il Cantante Mascherato. Ad alzare lo scettro del talent game show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 è stato Samuel Peron, storico insegnante di Ballando Con Le Stelle che si nascondeva sotto la maschera del Cavaliere Veneziano.

La finalissima de Il Cantante Mascherato

Nel corso della puntata sono state poi svelate le altre maschere con gli altri concorrenti: Stella era Simona Ventura, sotto la maschera di Criceto si nascondeva Nathalie Guetta, Riccio era Massimo Lopez, il secondo classificato della quarta edizione è stato Ciuchino ossia Nino Frassica, che ha commentato con ironia e sarcasmo il secondo posto: «Sono felice di essere arrivato secondo, non avrei mai voluto fare la fine dei Jalisse».

Le parole di Samuel Peron

Il vincitore, invece, sulla vittoria ha detto: «Totalmente inaspettata. Pensavo di durare quanto un gatto in tangenziale perché ero convinto di non saper cantare e invece lo sto scoprendo adesso. Grazie a Milly Carlucci perché è stata lei a credere in me, è stata lei a spronarmi. Grazie a chi da casa mi ha votato e mi ha sostenuto in questo percorso», ha concluso il ballerino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 11:00

