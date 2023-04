Sospeso Non è l'Arena, Massimo Giletti verso la Rai: «Penso a chi verrà lasciato per strada»

Tanto tuonò che piovve. Le indiscrezioni che sono circolate su un ritorno in Rai di Massimo Giletti e il mancato rinnovo non ancora firmato dal conduttore, nonostante le proposte dell’azienda di Urbano Cairo, hanno provocato una reazione autoritaria a La7 che ha deciso addirittura di sospendere il programma di Giletti prima del previsto.

Massimo Giletti, La7 sospende Non è l'Arena: il giornalista rimane a disposizione. Cosa sta succedendo



La sospensione di “Non è l’Arena” arriva come un fulmine a ciel sereno. Probabilmente il contratto non rinnovato da parte di Giletti è dovuto alla sua decisione di accettare la proposta della Rai per un suo ritorno con un programma in prima serata. Tuttavia il tira e molla si è sempre verificato tra Giletti e La7 perché il conduttore, come è noto, ama firmare contratti annuali e rinnovarli alla fine della lunga stagione televisiva. Evidentemente quest’anno, al contrario di quanto accaduto in passato, Giletti ha deciso di non rinnovare il suo matrimonio con La7 e l’azienda di Urbano Cairo, di conseguenza, non ha gradito la sorpresa nell’uovo di Pasqua.

Nessuna trattativa





Il ritorno in Rai



Giletti è corteggiato (e tentato) per rientrare in Rai dal portone principale. Se ne parla da tempo. Non ha mai digerito la decisione, piovuta dall’alto durante la gestione Orfeo, di chiudere “L’Arena”, il suo programma di successo andato in onda per anni alla domenica pomeriggio. Per la prossima stagione i vertici di Viale Mazzini potrebbero offrire al conduttore una prima serata al giovedì su Rai2. Un talk di attualità come è stato “Non è l’Arena” su La7.

La preoccupazione di Giletti



Giletti ha dovuto ingoiare il rospo della chiusura anticipata, anche perché un’azienda commerciale come La7 non gradisce affatto prolungare uno spazio promozionale a chi sta per andarsene a una rete concorrente. Giletti, per contro, si è preoccupato soprattutto per i suoi collaboratori che di punto in bianco si ritrovano senza lavoro: «Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro - senza alcun preavviso - vengono lasciate per strada».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA