Marta Flavi e quell'incontro segreto con Costanzo: «10 anni fa volle rivedermi, ci andai con una parrucca nera»

Marta Flavi ha preferito non andare ai funerali di Maurizio Costanzo (deceduto il 24 febbraio scorso) perché sarebbe stato, a detta sua, «poco elegante». L'ultimo addio al giornalista romano è stato dato lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti, tra una folla di vip e di persone comuni cresciute a pane e Maurizio Costanzo Show. Ma la terza moglie del popolare giornalista scomparso ha preferito non esserci.

Maurizio Costanzo, Marta Flavi e la foto galeotta pubblicata dopo la scomparsa: non è piaciuta a molti

Marta Flavi e il matrimonio con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante»

Marta Flavi, l'ultima rivelazione su Costanzo

Ora la conduttrice rivela al settimanale Nuovo un aneddoto riservato. «Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione». Così la Flavi ha fatto sapere di aver rivisto l'ex marito, per volontà proprio di lui: «Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l'incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò “madame”».

La storia tra Marta Flavi e Maurizio Costanzo

Per lui quello con Marta era il terzo matrimonio, ma si lasciarono poco più di un anno dopo, per poi divorziare nel 1994. Lui aveva appena terminato la storia con Simona Izzo e Marta Flavi pretendeva il matrimonio. Cosí il giornalista chiese il divorzio a Flaminia Morandi, madre dei suoi due figli Camilla e Saverio e sposò la conduttrice di Agenzia Matrimoniale. Le cose però non finirono nel migliori dei modi: mentre erano sposati, Costanzo iniziò una relazione con Maria De Filippi e la Flavi venne a saperlo. Poi anni di tensione, ma come ha ripetuto più volte Marta Flavi: «Il tempo guarisce tutto». E ora rimangono solo le cose belle da ricordare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 11:32

