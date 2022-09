Mara Venier e la paura dell'aereo: «Io prendo il treno...»

«Io ho sempre paura dell’aereo…voi?» scrive Mara Venier su Instagram commentando un video in cui sta scendendo proprio da un velivolo. La conduttrice di Domenica In si confessa senza filtri, sottolineando la paura del velivolo: «…da sempre..mai superata ,voi ? avete paura ????» scrive ancora in didascalia, rivolgendosi ai follower.

«Eccola siamo arrivati a Verona, signora Venier com'è andato il volo?» chiede la persona che ha registrato il video. «Fantastico..» risponde la conduttrice ironicamente e aggiunge: «Ma io prendo il treno. Ho paura del'aereo cosa devo fa?» continua sorridendo.

A breve la conduttrice sarà nuovamente al timone di Domenica In e si sta preparando per la nuova stagione. I fan in delirio attendono la loro zia Mara e, sotto il post, non mancano le migliaia di commenti di supporto per la sua paura. «Io mi c**o addosso sempre ma purtroppo non c’è altro modo per determinate destinazioni» scrive un utente, «Adoro volare ma capisco la paura... Mia mamma non ha mai voluto provare» si legge ancora, «Anch’io ho sempre paura durante il decollo e l’atterraggio».

