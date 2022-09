Totti e Ilary, la lussuosissima villa all'Eur: la figlia Chanel non ci sta e sbotta su TikTok

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco. Mentre il mondo del gossip ha ancora i riflettori puntati sulla ex coppia che continua a far scalpore, la figlia Chanel non smette di aggiornare il suo profilo TikTok. A 15 anni, come ogni suo coetaneo, ama condividere la propria vita sul suo profilo e proprio sul social più amato dalle nuove generazioni sbotta contro un utente.

Leggi anche > Totti e Ilary, accordo di separazione vicino: ecco cosa prevede

Il video della discordia

Nonostante la sua giovane età, Chanel Totti dimostra già di avere un carattere molto forte, e non si lascia intimorire da niente e nessuno. E così, in modo piuttosto diretto, ha gelato un follower che ha giudicato la mega villa all'Eur dove vive con i genitori, anche se ancora per poco, e i fratelli Cristian e Isabel. Sul social cinese condivide spesso video, alcuni con il fratello Cristian, altri con le amiche, seguendo alcuni trend del momento, ma non solo. Solo poche ora fa ha pubblicato un contenuto di 9 secondi che però ha già creato numerose interazioni.

Su TikTok, Chanel indossa una maglietta a mezze maniche di Fendi (dal costo di 890 euro) e alle sue spalle è ben visibile il salotto lussuoso della mega villa all'Eur che molto presto, secondo le indiscrezioni sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sarà intestata a lei e ai suoi fratelli, Isabel e Cristian. L'arredamento lussuoso non passa inosservato e riesce quasi a mettere in secondo piano la giovane ragazza. Proprio a tale proposito un utente commenta: «Due soldi la casa», per indicare il lusso della villa. Ma Chanel sbotta e replica con freddezza: «Devi guardare me non la casa». Un commento particolare: che può celare sia la necessità di ricevere consenso, approvazione e magari dei complimenti, oppure semplicemente un rifiuto del costante riferimento alla ricchezza della sua famiglia.

Il periodo complicato

Per Chanel, come per Cristian e Isabel, il periodo è davvero complicato. La separazione dei genitori è di dominio pubblico da mesi e, molto spesso, sulle pagine dei giornali di gossip e non solo. I riferimenti alle ricchezze da spartire, in fase di divorzio, di Francesco Totti e Ilary Blasi sono all'ordine del giorno e per i figli non deve essere certo semplice affrontare la quotidianità. E il commento velenoso di Chanel ne è la riprova...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA