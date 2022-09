Mara Venier torna con Domenica In: i primi ospiti della nuova stagione. C'è una signora della tv

La zia Mara riparte. Puntuale come sempre e con la stessa voglia matta di quando vede accendersi le telecamere di Domenica In. Si rituffa nella nuova stagione con l’entusiasmo di una ragazzina. Domenica In in fondo è casa sua. Apre la porta agli ospiti che la vanno a trovare e li cucina a fuoco lento con le sue interviste. Un po’ come fa a casa sua nelle serate in cui si mangia, si chiacchiera e ci si diverte. La zia Mara, di nome e di fatto.

Si riparte domenica alle 14. È la sua conduzione numero 14. Tra gli ospiti annunciati alla prima puntata c’è un’altra signora della tv, Loretta Goggi. A Mara Venier va anche il premio Diva Arena di Verona dei Tim Music Awards.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 13:29

