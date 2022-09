Elettra Lamborghini, terrore in volo e atterraggio di emergenza: «I freni del jet privato in avaria»

Attimi di terrore per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack. Nel bel mezzo di una tormenta, i freni del loro aereo privato non funzionano più e la coppia, di ritorno da una fuga romantica a Parigi, è stata costretta in aereo a un atterraggio d'emergenza da brividi.

Paura ad alta quota

Dopo un'estate ricca di impegni e di successi, Elettra Lamborghini si è concessa un po' di relax con il marito a Parigi. Ma la fuga d'amore stava per trasformarsi in tragedia. La bella erediteria, che con la sua hit «Caramello» ha scalato tutte le classifiche musicali, ha raccontato sul proprio profilo Instagram la paura che ha vissuto assieme al marito. Elettra e Afrojack, sempre in viaggio per motivi di lavoro e non, non avevano mai avuto così tanta paura durante un volo.

Il racconto

Sulle sue storie di Instagram, Elettra Lamborghini ha scritto: «Stasera siamo stati davvero fortunati...». Così inizia il suo racconto della serata da incubo vissuta a bordo del jet privato che, in qualche modo, li ha riportati a casa. All'inizio il loro volo è stato pieno di turbolenze, ma tutto nella norma. «A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli», racconta la bella ereditiera, facendo presagire che poi le cose sono cambiate radicalmente. «Iniziamo a scendere, cercando di schivare la tormenta... Ci ritroviamo nella tormenta e inizia a diluviare fortissimo», spiega in un crescendo di emozioni. «Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta e il pilota inizia a urlare: 'i freni non funzionano'... Ci schiantiamo nell'erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato, ma frenato». Una disavventura davvero difficile da raccontare per Elettra Lamborghini che aggiunge: «Non trovo ancora le parole».

Sani e salvi

Elettra Lamborghini che ben presto approderà anche in televisione con un nuovo programma su Sky, smaltita la paura, pubblica una foto insieme al marito Afrojack scrivendo: «Siamo sani e salvi», in un selfie scattato dagli uffici della polizia. Elettra ha avuto molta paura per la sua incolumità, rischiando di schiantarsi con il jet privato a causa del maltempo esagerato che l’ha accolta. Fortunatamente stanno tutti bene, passato il grande spavento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022

