Mara Venier, lite a La Vita in Diretta con Marisela Federici per difendere Gina Lollobrigida: «Mi fa orrore»

Duro scontro a La Vita in Diretta tra Mara Venier e Marisela Federici. La Federici era tra le persone presenti nel programma che commentavano la scomparsa di Gina Lollobrigida, dopo il suo funerale. Parlando della diva, l'opinionista riferendosi ad Andrea Piazzolla, l’uomo che si è preso cura di Gina per più di 13 anni, ha definito la situazione tragicomica scatenando Mara Venier che è intervenuta telefonicamente in diretta.

La provocazione della Federici

«Io trovo tristissimo tutto questo, queste dipendenze. Era una donna sola e la solitudine è doppia a quell’età. Alla sua età per paura della solitudine tu sei dipendente psicologicamente e lei non riusciva a vivere senza di lui. La vera verità di questa tragicommedia la sanno i protagonisti. Io conosco l’altro lato della medaglia rispetto ad Andrea», ha detto Marisela, a quel punto Mara è intervenuta piuttosto arrabbiata. «Non capisco e vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici. Lei parla di situazione tragicomica. Vedi mia cara qui di comico in questa storia non c’è niente. Forse fa ridere solo a te che vedo che stai ridendo. Non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gine. Perché noi l’abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il suo dolore e quando Gina da me nell’ultima intervista diceva ‘vorrei morire in pace…».

Lo scontro con Mara Venier

Mara era stata molto vicina a Gina nell'ultimo periodo e le aveva dato modo di parlare e di mettere in chiaro le sue posizioni. A quel punto però la Federici replica a Mara: «Si ma non ti mettere a piangere». Mara così è diventata furiosa: «Non piango manco per niente! Mi fa orrore il tuo cinismo, mi fa orrore cara Marisela Federici. Non sai la verità. Ma tu che ne sai de verità e di dolore e sofferenza. Che ne sai di Gina. E che ne sai di come Andrea è stato vicino a lei in questi anni?! Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione». L'opinionista non ha mollato la presa e ha continuato: «Io non capisco come mai ti devi così eccitare per parlare. E poi stare vicino a una persona è diverso da averla ospite in tv. Io ti ho sentita carissima Mara nei pranzi dove Gina parlava. E non mi deve insultare. Ce l’avete con me perché dico la verità? Tu non devi trattarmi così». Mara a quel punto ha deciso di chiudere la telefonata: «Ma quando mai? Tu non ci sei mai stata! Ma ti prego, ma cosa stai dicendo?! Ciao a tutti ciao basta».

