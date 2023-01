Gina Lollobrigida, Storie Italiane smentisce l'ex marito Rigau: «Mi sono occupato io delle esequie». Com'è andata in realtà

Storie Italiane dedica l'intera puntata al ricordo di Gina Lollobrigida nel giorno in cui si celebrano i funerali a Roma, nella Chiesa degli artisti. Purtroppo negli ultimi tempi il nome dell'attrice è stato spesso legato a delle polemiche in merito a dei problemi legali con il figlio, il nipote e anche con il presunto ex marito della Lollo, Javier Rigau.

La battaglia legale

Gina in diverse interviste ha spiegato come per lei quest'uomo non fosse una persona gradita, lo ha appellato anche con parole forti, definendolo un truffatore. In studio ad Eleonora Daniele, il legale della Lollobrigida, Ingroia, ribadisce che i due si erano sposati per procura (dopo che Rigau aveva fatto firmare un documento all'attrice con l'inganno) solo in chiesa. Tuttavia Javier, con mezzi che non si conoscono, era riuscito a far iscrivere questa unione anche nel registro civile spagnolo, riconoscendolo quindi non solo come matrimonio religioso ma anche civile. Intanto la Lollo aveva chiesto e ottenuto dalla Sacra Rota l'annullamento del rito religioso, ma resta la questione civile.

La fake news

L'intricata questione era motivo di dolore per la donna, che aveva deciso di allontanare quest'uomo dalla sua vita. Rigau però si è presentato alla camera ardente di Gina e anche se nel corso delle riprese non è sembrato essere presente in chiesa alle esequie, alla stampa spagnola avrebbe dichiarato di essersi fatto carico, in modo esclusivo, dell'organizzazione del funerale dell'attrice, in quanto marito. Una notizia falsa, smentita in studio, anche dal fatto che ad occuparsi di tutto è stata Tiziana Rocca, produttrice e grande amica della Lollobrigida.

