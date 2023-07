Mara Venier e l'account fake sui social: «Che truffa». Cosa è successo

di Redazione Web

L'utilizzo dei social network può essere uno dei modi più semplice per stabilire un contatto con i personaggi della televisione, i cantanti e le celebrità. Ma cosa succede quando il profilo non corrisponde all'identità vera della persona? In molti casi si parla di profili fake e come sempre qualche furbone sul web sfrutta la popolarità dei personaggi televisivi e se ne approfitta. Lo sa bene Mara Venier, che nelle sue ultime Instagram stories ha condiviso con i suoi fan quello che le è successo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La conduttrice televisiva ha pubblicato una serie di immagini sul suo profilo Instagram che mostrano il profilo falso che a suo nome ha l'intento di approfittare degli altri utenti e fare soldi facili. «Ragazzi è una truffa», ha scritto zia Mara nelle sue Instagram stories.

«Diffidate da ogni comunicazione inerente a Mara Venier che non parta dal suo unico profilo ufficiale - ha scritto Simona Ruffino, Brand strategist & Neurobrand specialis -.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 16:54

