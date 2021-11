Maionchi, Milo e Berti, “Quelle brave ragazze" in viaggio su Sky: «Sarà una fantastica avventura»

La foto è già un cult: le tre protagoniste stanno vivendo una nuova giovinezza e ora sono pronte per un road show. Stiamo parlando di Quelle brave ragazze, il nuovo programma che il pubblico vedrà su Sky e NOW nel 2022, con Mara Maionchi (80 anni), Sandra Milo (88 anni) e Orietta Berti (78 anni). Il format originale, prodotto da Blu Yazmin da un'idea dell'ex produttrice discografica, sembra essere ispirato a Pechino Express ma le tre icone di musica, cinema e tv lo renderanno unico nel suo genere. «Sono gasata, contenta ha confessato la Maionchi - e soprattutto spero di divertirmi molto con loro, non sono mai stata una gran viaggiatrice, ma come Salgari ho volato con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all'avventura!».

Passaporto alla mano Mara, Sandra e Orietta si sono incontrate in aeroporto, pronte a imbarcarsi su un volo che le condurrà in una destinazione a loro sconosciuta. Le aspetta una vacanza memorabile durante la quale saranno chiamate ad affrontare alcune prove - che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro - e si sposteranno sempre a bordo di un furgoncino guidato da un autista tuttofare pronto, all'occorrenza, a soddisfare le loro necessità. «Spero possa essere un'avventura bellissima ha rivelato la Milo - mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l'idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche. Io la vivo come un'avventura, e ora che mi preparo a partire mi sento come una ragazzina!».



«Nella mia carriera ho viaggiato tantissimo conclude la Berti - stavolta ho accettato di partecipare a questa avventura proprio perché non so dove stiamo andando! Certamente l'ho fatto anche per la compagnia: Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto. E poi sono del segno dei Gemelli, quindi sono curiosa!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 08:47

