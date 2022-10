Maneskin, annunciate due date del tour a sorpresa: «Per la prima volta negli stadi, suoneremo a Roma e Milano». Ecco quando

I Maneskin ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", annunciano le date dei primi concerti negli stadi della loro carriera musicale. La rock band italiana suonerà a Roma il 20 luglio e a Milano il 24. «Gli stadi della Roma e dell'Inter», ha detto ridendo Damiano, noto tifoso giallorosso. Si annunciano altri due sold-out.

I Maneskin a "Che tempo che fa"

Dopo essersi esibiti con il nuovo singolo "The Loneliest", una ballata cantata in inglese, i Maneskin si sono raccontati tra retroscena e aneddoti. «Negli ultimi due anni siamo stati in Italia appena 60 giorni», ha raccontato la bassista Victoria. «Ormai non disfiamo più neppure le valigie, siamo sempre pronti a ripartire», ha aggiunto Ethan, il batterista. Merito del successo incredibile, che continua da due anni, ossia da quando si sono imposti a Sanremo prima e all'Eurovision poi. «Quando calchi palchi come Rock in Rio e Coachella te ne rendi conto. Pensare quello che ci è successo sarebe stato da matti», ha raccontato Damiano, meno spigliato durante le interviste di quanto non lo sia sui palchi.

Poi l'aneddoto sulla formazione della band, fondata inizialmente da Victoria e Thomas, i due «biondi», come li chiama Fazio. «Io, Thomas e Damiano andavamo insieme alle medie - dice la ragazza -. Ethan invece l'abbiamo conosciuto tramite Facebook. Come abbiamo notato Damiano? Era il fighetto della scuola». Il cantante però, nonostante lo stile trasgressivo, ha bene in mente che dal grande successo derivano altrettante responsabilità: «Il detto "Sesso, droga e rock&roll" è superato. Siamo seguiti da tante persone e abbiamo la responsabilità di trasmettere un buon esempio», le sue parole.

