Maneskin, Damiano canta il brano neomelodico “TU TU TU TA TA TA” di Kekko Dany: il video diventa virale

Che Damiano David potesse cantare qualsiasi canzone, i fan di X-Factor lo sapevano da tempo. Il talento del frontman dei Maneskin è riconosciuto nel mondo. Ma immaginarlo a cantare “TU TU TU TA TA TA”, brano del cantante napoletano Kekko Dany che ha spopolato grazie a TikTok, era comunque un esercizio complicato. Eppure è successo. E il video è diventato virale in pochissime ore. La scena è un estratto di pochi secondi della prima puntata di "Maneskin on the road", documentario che mostra il dietro le quinte del tour estivo della band romana.

Il video virale

Le immagini mostrano Damiano cantare il ritornello «Stu core mio fa sempre tu tu tu tu ta ta ta, dimmell' comme aggia fà», parte più nota del singolo neomelodico, proprio durante un momento di svago durante il soundcheck della data di Lignano Sabbiadoro. Thomas, Victoria e Ethan lo accompagnano divertiti. Lo stesso Damiano poco dopo passa al brano "La camisa negra" dei Juanes, per dimostrare ancora una volta la sua ecletticità. Il primo episodio del documentario è uscito su YouTube il 10 agosto e mostra tante scene inedite che raccontano la vita della band più cool del momento.

