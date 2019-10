Maledetti Amici Miei: a seno nudo su Rai 2. Ecco chi è la bionda misteriosa che si spogliata in diretta

Venerdì 4 Ottobre 2019, 01:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono i protagonisti di “”, l’attesissimo e irriverente nuovo programma andato in onda giovedì sera su. Tra monologhi, trabocchetti spietati, altissimi momenti musicali all'improvvisoè un vero e proprio show televisivo - prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi - dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all'italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata.Accanto apronti entrambi a mettersi in gioco e a sopportare l’irriverenza dei padroni di casa. In ogni puntata, come ospiti, grandi nomi dello spettacolo, invitati nelle vesti di cari amici dal mondo del cinema, della musica e del teatro.Durante la prima puntata poi, allo scattare della seconda serata, dopo le 23,20, Giovanni Veronesi ha invitato il pubblico a liberarsi «Siamo in seconda serata, finalmente possiamo dire le parolacce, pubblico anche voi liberatevi, fate quello che vi pare»,La protagonista è stata riconosciuta e raggiunta telefonicamente da«Ero piena di adrenalina - ha dichiarato la modella - quando sono rimasta in topless è “crollato” lo studio: urla, applausi, complimenti. Avrei voluto raggiungere e abbracciare Rocco Papaleo che era davanti a me ma non ci sono riuscita. Perché l’ho fatto? Non ve lo posso svelare ma sono contenta di essere stata riconociuta». Lei è, modella trentenne milanese già coniglietta di Playboy Italia che ultimamente abbiamo visto in tv tra le