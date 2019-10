X Factor 2019, Bootcamp: il pubblico contesta le scelte di Samuel, il giudice ribatte: «Non mi fate inca**re»

X Factor 2019

Giovedì 3 Ottobre 2019

La prima parte della puntata dedicata alle temutissime sedie, che abbiamo seguito in diretta su, ha visto per la prima volta nella storia del talent il pubblico urlare contro un giudice in modo così plateale., però, è molto sicuro del percorso che ha intenzione di intraprendere., non è stato semplice perscegliere la sua squadra. Il giudice diè stato chirurgico e le sue scelte sono sembrate molto mirate e con un disegno ben preciso. Fin troppo. Tra i gruppi selezionati, rockband dagli occhi azzurri, che però hanno dovuto dire addio al sogno di arrivare ai Live ad un passo dalla realizzazione.Il chitarrista deiche è arrivato ainon è lo stesso che si è esibito alle Audition che ha deciso di cambiare vita ed abbandonare la musica. La loro esibizione convinceche decidere di fare lo switch proprio con i Keemosabe. Ie inizia a urlare a gran voce «hai sbagliato», ma Samuel non ci sta: «Io sono convinto della mia scelta, ne riparliamo ai Live». I- ribatte Samuel - è vero che abbiamo mandato via un grippo che meritava di stare qui, ma ne abbiamo altri cinque che meritano di stare qui».