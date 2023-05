Madonna di Trevignano, lo scoop di Chi l'ha visto? sulle lacrime di sangue: cosa hanno rivelato in diretta

Il comune di Trevignano, sul lago di Bracciano, è al centro dell'attenzione per via di una serie di presunte apparizioni della Madonna e per la segnalazione di lacrime di sangue sulla statuetta di Maria che appartiene alla sedicente veggente Gisella Cardia. La situazione è stata ulteriormente amplificata dal fatto che la donna riceva donazioni in denaro dai suoi seguaci. Ora arrivano delle nuove rivelazioni da Chi l’ha visto? che però non fermano le attività di Trevignano. Andiamo a vedere lo scoop del programma di Rai 3.

Madonna di Trevignano, lo scoop a Chi l'ha visto?

Nell'ultima puntata, Federica Sciarelli ha fatto una importante rivelazione. Secondo i RIS di Padova, il sangue fuoriuscito nel 2016 dagli occhi della statua della Madonna di Trevignano sarebbe della stessa Gisella Cardia. Uno scoop che arriva praticamente a sette anni dai rilevamenti, e in molti si chiedono il perché di questo ritardo.

Le attività della veggente Gisella Cardia

Le attività della sedicente veggente, lo stesso giorno, avevano ripreso con regolarità. La donna ha raccolto ancora un centinaio di persone sulla collina di via Campo delle Rose, recitando il rosario e aspettando l'apparizione della Madonna.

