Luke Perry, la compagna rompe il silenzio: «Gli 11 anni più felici della mia vita»

A oltre una settimana dalla scomparsa di, il Dylan McKay di Beverly Hills 90210 che negli anni ’90 fece innamorare milioni di ragazzine in tutto il mondo, rompe il silenzio la sua compagna,. Al magazine People Wendy, 44 anni, ha ringraziato tutti per la vicinanza alla coppia dopo la prematura dipartita di Luke Perry.Luke e Wendy stavano insieme da 11 anni, ma la loro relazione era nota dal 2017: al capezzale di Perry c’era lei, insieme alla ex mogliee ai figli Jack e Sophie. «Voglio esprimere gratitudine per avermi espresso il vostro sostegno e amore - ha detto - Le tantissime e commoventi storie sulla gentilezza e generosità di Luke sono state fonte di consolazione in questo difficile momento». Tra queste, il racconto del figlio di Tom Hanks, Colin, su Perry in aereo che ‘interrompe’ con un palloncino il pianto di due bambiniè una psicologa e aiuta coppie in crisi e adolescenti o adulti con problemi di ansia e crisi di panico. «Sono stati gli 11 anni più felici della mia vita - ha aggiunto - Sono grata di avere passato questo tempo con lui. Voglio ringraziare i suoi figli, gli amici e la famiglia per il loro amore: abbiamo trovato conforto l’uno nell’altro e nella consapevolezza che le nostre vite sono state toccate da un uomo straordinario che ci mancherà tantissimo».