Morto Luke Perry, l'addio degli amici: da Shannen Doherty a Leonardo Di Caprio

ra un artista dal cuore gentile e incredibilmente talentuoso. È stato un onore poter lavorare con lui. I miei pensieri e le mie preghiere vanno a lui e ai suoi cari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è morto a 52 anni e nonostante siano passati quasi vent’anni dall’ultima puntata di Beverly Hills 90210, il telefilm che lo aveva consacrato nei panni di, quel gruppo di attori e amici era rimasto tanto unito: si è visto nelle ultime ore, dopo che la notizia della scomparsa di Perry, 52 anni,qualche giorno fa.Tra i primi a dedicargli un post, che nel telefilm interpretava: «Carissimo Luke, mi cullerò per sempre nei bellissimi ricordi che abbiamo condiviso in questi trent’anni - scrive - Possa il tuo viaggio essere arricchito dalle anime straordinarie di chi ci ha lasciati prima di te. Che Dio ti riservi un posto a lui vicino». «E», le parole di«Sono scioccata, il mio cuore è spezzato: sono devastata per la perdita di un caro amico», ha invece detto a People, che interpretava Brenda. «Era un uomo intelligente, sienzioso, con un cuore d’oro, le sue parole nei confronti di Luke, che le era stato vicino dopo la diagnosi di cancro».