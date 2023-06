Lucia Annunziata il saluto alla Rai alla fine dell'ultima puntata: «È stato un onore e un divertimento» VIDEO

Lucia Annunziata ha fatto il suo saluto alla Rai chiudendo l'ultima puntata di Mezz'ora in più su Raitre.

«Oggi come sapete è l’ultima puntata dopo 18 anni - ha dichiarato la giornalista in televisione - saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati per tutti questi anni. Grazie a tutti e a presto».

Lucia Annunziata: i saluti

L'addio di Lucia Annunziata è ufficiale. La giornalista dopo quasi 20 anni di televisione, lascia il suo pubblico e il suo programma che ha avuto l'onore di ospitare centinaia di personaggi e figure politiche e del mondo dello spettacolo.

La conduttrice nelle scorse settimane aveva annunciato la sua intenzione di lasciare viale Mazzini lasciando tutti senza parole. Oggi l'accaduto è ufficiale e si conclude, così, il suo lavoro con Rai 3.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 21:43

