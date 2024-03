Lorenzo Flaherty a processo: travolse un motociclista con la Smart, per la Procura correva troppo. Coinvolta anche la figlia di Ferrero

di Redazione web

L’attore Lorenzo Flaherty, protagonista di serie tv come «Distretto di polizia» e «Ris delitti imperfetti», è finito sotto processo con l’accusa di aver travolto un motorino. Il guidatore è rimasto ferito. L'incidente, secondo la Procura che contesta all’attore il reato di lesioni stradali, è avvenuto il 10 ottobre del 2022 a piazza di Ponte Sant’Angelo a Roma. Lo scrive il Corriere della Sera. A rimanere coinvolta nell’incidente anche Vanessa Ferrero, figlia di Massimo, il produttore cinematografico ed ex presidente della Sampdoria, noto anche come «Viperetta». Era seduta sul motorino come passeggera e non ha riportato alcuna ferita.

L'incidente

L'attore era alla guida della sua Smart.

