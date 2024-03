Marisa Laurito: «La camorra più importante è a Desenzano del Garda». Bufera al Comune: «Speriamo stesse scherzando»

di Redazione web

«La camorra più importante oggi risiede a Desenzano del Garda», parola di Marisa Laurito. La dichiarazione dell'attrice, napoletana d'origine e bresciana d'adozione, pronunciata a "La Confessione", il programma di Peter Gomez, hanno creato scompiglio tra le strade della cittadina sul lungolago e sollevato un polverone mediatico. «Non è solo un problema di Napoli, è un problema italiano», ha spiegato la Laurito, che ha poi fatto il nome non di una grande città, ma proprio di Desenzano.

La camorra a Desenzano del Garda

L'affermazione ha suscitato reazioni immediate, con molti cittadini e amministratori di Desenzano del Garda che si sono trovati a dover fare i conti con un'immagine della città improvvisamente distorta. Pietro Avanzi, assessore comunale alla sicurezza, ha prontamente risposto, sottolineando come la realtà percepita e vissuta quotidianamente a Desenzano sia ben diversa da quella descritta da Marisa Laurito. «Spero che la signora Laurito scherzasse, non conosce la nostra realtà», ha dichiarato Avanzi su Bresciaoggi. «Amministro Desenzano da 7 anni e non ho mai avuto sensazioni tangibili della presenza di organizzazioni criminali».

L'effetto Gomorra

Nonostante la presenza documentata di attività criminali legate ai clan in diverse aree del Nord Italia, l'affermazione di Marisa Laurito ha messo in luce la complessità del problema della criminalità organizzata, che non conosce confini geografici.

