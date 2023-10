Lorella Cuccarini: «Ho detto no alla Rai, ecco perché». Dai nuovi stimoli al rapporto con Maria De Filippi

di Redazione web

Lorella Cuccarini, per anni, ha fatto parte della Rai, a partire dal 1985. Da qualche anno, però, la conduttrice ha lasciato la tv del servizio pubblico, preferendo altri lidi, nello specifico Mediaset dove lavora ormai da qualche anno. L''ex ballerina fa infatti parte del talent show Amici di Maria De Filippi: insegna danza e canto, ed è membro della giuria.



Come ha raccontato a Sorrisi e Canzoni, Lorella ha deciso di lavorare con Mediaset per diverse ragioni: in primis l'ottimo rapporto con Maria De Filippi; poi la necessità di trovare nuovi stimoli e di godersi la libertà di poter sperimentare nuove esperienze lavorative.

A Verissimo: «La mia infanzia non facile, contenta che i miei figli possano essere ciò che vogliono»

Verissimo, le anticipazioni: Michelle Hunziker e Lorella Cuccarini tra gli ospiti delle puntate del weekend

L'intervista a Sorrisi

Durante l'intervista concessa a Sorrisi, Lorella ha confermato di aver rifiutato un'offerta da parte della Rai, che le aveva proposto la conduzione del programma pomeridiano di Rai 1. Queste le sue parole: «Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice, e qui a Mediaset sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto».



Fondamentale, inoltre, l'affiatamento con la padrona di casa, Maria De Filippi: «Adoro il rapporto con Maria e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di 4 ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione».



La conduttrice, inoltre, sente di aver raggiunto un momento della sua carriera di maggiore libertà e autonomia: «Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora.

La carriera di Lorella Cuccarini

Sin da piccola Lorella ha subito chiara la sua passione per la danza e, infatti, a 3 anni inizia a ballare e cantare in casa davanti allo specchio. Lorella Cuccarini appare per la prima volta in TV nel 1978 nel varietà Ma che sera. Nel 1985 viene notata da Pippo Baudo e inizia al suo fianco la carriera da showgirl in Fantastico e l’anno successivo pubblica Lorel, il suo primo album. Dal 1987 (e per i successivi 16 anni) è il volto della campagna pubblicitaria delle cucine Scavolini.



Nel 1989 la sua canzone più famosa, La notte vola, viene usata come sigla del programma di Canale 5 Odiens. Dal ’91 al ’93 conduce due edizioni di Buona Domenica mentre nel ’92 debutta come attrice nella miniserie Piazza di Spagna. Nel 1993 Lorella Cuccarini affianca Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo e nello stesso anno esce il suo secondo disco. Continua la conduzione di diversi programmi fino al 2004 quando la sua carriera subisce una battuta d’arresto.



Torna sul piccolo schermo nel 2008 alla conduzione di La sai l’ultima? ma il programma non ha un grande successo. Nel 2010 è in teatro con il musical Il pianeta proibito. Dal 2011 al 2013 conduce Domenica in… Così è la vita. Dal 2015 è giudice speciale della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, programma nel quale ritorna nel 2020.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA