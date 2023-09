Lorella Cuccarini, ultrà alla partita di sua figlia Chiara: la prof di Amici scatenata sugli spalti

di Luca Uccello

Lorella Cuccarini è una tifosa scatenata. Una vera e propria ultras per sua figlia Chiara. Un'altra donna insomma rispetto alla professoressa di Amici che conosciamo e apprezziamo ormai da qualche stagione al fianco di Maria De Filippi.

Gli scatti del settimanale Nuovo mostrano "la più amata dagli italiani", come recitava un vecchio spot televisivo, sugli spalti a seguire con molta partecipazione le partite della figlia Chiara. Novanta minuti di vera passione tra braccia tese verso il campo per contestare una decisione dell'arbitro, urla di dissenso, sguardi di preoccupazione per un colpo al ginocchio subito dalla sua campionessa ma anche un'esultanza finale piena di gioia per la vittoria di Chiara, del difensore centrale della Roma, che gioca nel campionato di serie C femminile.

Cuccarini, il legame con la figlia

Mamma Lorella non si perde una sola gara in casa.

Parole che Lorella Cuccarini aveva preso con fierezza: «Non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici».

