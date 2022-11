Lando Buzzanca, il medico: «Dopo il ricovero in Rsa ha perso 30 chili. Ha 87 anni ma ne dimostra 115»

di Redazione web

La salute di Lando Buzzanca preoccupa tutti, soprattutto la sua famiglia, la compagna Francesca Della Valle e il suo medico Fulvio Tommaselli. L'attore è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essere caduto all'interno della Rsa in cui si trovava.

Preoccupazione per Lando

I parenti più stretti sono tutti preoccupati per le condizioni di Lando Buzzanca, l'attore 87enne che ormai da diverso tempo si è ritirato dalle scene. Lando era stato ricoverato in una residenza per anziani, e proprio lì l'8 novembre scorso, sarebbe caduto da una sedia e quindi ricoverato al Gemelli.

Il medico di fiducia di Lando pensa però che non sia possibile un fatto del genere perché sarebbe sinonimo di disattenzione da parte degli operatori sanitari. Inoltre la famiglia e la compagna Francesca non possono fargli visita liberamente.

La testimonianza del medico

Fulvio Tommaselli medico di fiducia di Buzzanca, ai microfoni dell'Ansa, ha detto: «Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25 chilogrammi. Non sappiamo per cosa sia stato ricoverato. Ci hanno detto che è caduto dalla sedia ma in una Rsa è quasi impossibile. Perché questo sarebbe sinonimo di incuria. Potrebbe essere stato ricoverato per qualsiasi altro motivo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 16:27

