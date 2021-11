Lando Buzzanca sposo a 86 anni, a Pomeriggio 5 parla l'ex fidanzata: «Il nostro era amore»

A Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso interviene l'ex fidanzata di Lando Buzzanca per commentare la vicenda del matrimonio conteso. La giornalista Monica Macchioni ha condiviso con l'attore sei mesi della sua vita. «I più intensi della mia vita», ha dichiarato in collegamento. Poco dopo, però, è arrivata Francesca Della Valle, attuale compagna dell'attore e sua promessa sposa. Per il figlio di Buzzanca, Massimiliano, il padre è affetto da demenza senile e rischia di essere raggirato.

Lando Buzzanca, l'ex a Pomeriggio 5

«Ci siamo conosciuti nel 2016 e siamo stati insieme da maggio a ottobre. Non ho mai voluto rendere pubblica la storia e ho cercato di proteggerla perché in giro ci chiamavano "Il bello e la bestia". Ho trovato un'accoglienza bellissima nella famiglia. Massimiliano è una persona straordinaria. È scattato subito il feeling. Conservo un ricordo bellissimo, i sei mesi più felici e intensi della mia vita», il racconto di Monica, di 44 anni più giovane di Lando Buzzanca.



In una vecchia intervista a 'Novella 2000" Buzzanca aveva ammesso di aver avuto un colpo di fulmine per Monica: «Appena l'ho vista sono rimasto senza parole: aveva un viso angelico... Ho trovato la donna giusta dopo sei anni che è morta mia moglie, dopo tanti incontri. È intelligente, lavoratrice, premurosa e affettuosa. Ha tutti i pregi che possa avere una donna. Monica mi ha fatto rinascere». «Mio padre stava benissimo e poi è arrivata Francesca», il commento del figlio letto in studio.

Lando Buzzanca, il matrimonio

Per gli amici Lando Buzzanca non può sposarsi e non dormirebbe con la compagna. «Hanno uno strano rapporto di coppia... ho sentito un figlio affranto a cui interessa solo proteggere il padre incapace di intendere e di volere», il commento degli opinionisti presenti in studio. La firma sulle pubblicazioni per la grafologa consultata non sarebbe la sua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 18:42

