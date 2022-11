Lando Buzzanca, la sua salute è un giallo. Il medico: «Non me lo fanno vedere da aprile 2021, è sequestro di persona»

Sono mesi difficili per Lando Buzzanca, che lo scorso 8 novembre è caduto dalla carrozzina battendo la testa contro il pavimento. L'attore, oggi 86enne, era ricoverato in una Rsa da quasi un anno, ma dopo la rovinosa caduta è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni sono definite molto serie.

«Un anno fa parlava e camminava, ora è scheletrico e rannicchiato in un letto. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana del cinema famosa in tutto il mondo» le parole del medico Fulvio Tomaselli che conosce Buzzanca da anni e che su Facebook, da mesi, denuncia la pessima situazione clinica del celebre attore.

Il giallo sulle condizioni di Buzzanca

Tomaselli racconta le sue condizioni di salute, ma anche la difficoltà di entrare in contatto con Lando Buzzanca, di cui riesce ad avere notizie solo tramite la compagna, Francesca Della Valle. Il medico in un post del 27 settembre scriveva: «Le condizioni di Lando Buzzanca peggiorano inesorabilmente senza che si muova un dito per sbloccare questa situazione indefinibile. Le cure che seguiva per tutelarsi, interrotte dall'ADS nel 2020 lo avevano mantenuto un Uomo aitante nell'aprile 2021, ora è lo spettro di se stesso, magrissimo, diafano, quasi completamente afasico, sdentato, disperatamente lucido...che si sente abbandonato. La cultura medica sa che stati di isolamento come quello impostogli da aprile 2021 favoriscono le patologie e portano alla fine».

Medico denuncia irregolarità

Il medico, dunque, da aprile 2021 non riesce a visitare Buzzanca che sarebbe dimagrito di oltre 30 chili, in pessime condizioni fisiche, con piaghe da decubito, in seguito al lungo ricovero di 11 mesi in Rsa, anche se del tutto lucido. E su Facebook pubblica la risposta della struttura sanitaria alla sua mail in cui chiedeva di poterlo vedere, essendo il suo medico.

«A dimostrazione che, dilaga l’ignoranza sulla legge 6/04 e sui reali poteri di un ADS, ecco la PEC di risposta, da parte della struttura, in cui Lando Buzzanca è ricoverato, alla mia richiesta di visita. L’ADS, ha consentito l’accesso anche alla cameriera che “ringalluzzisce” Lando, come da dichiarazioni pubbliche del figlio, mentre continua ad ostacolare la mia visita, con beceri pretesti. Non è un sequestro di persona ? È rispetto della volontà di Lando?» scrive sul suo profilo Facebook e pubblica la risposta della struttura sanitaria.





Buzzanca soffre di afasia

Tomaselli, comunque, ci tiene a tranquilizzare fan e amici dell'attore, sulle condizioni difficili, ma sulla sua lucidità mentale e sulle cure a cui è sottoposto al Policlinico. «Voglio tranquillizzare i suoi fans...Buzzanca non soffre di demenza senile ma solo afasia e pessimo stato fisico. Non ha un tutore ma solo un amministratore di sostegno che è per legge ruolo diverso. È ricoverato in una struttura egregia dove lo stanno curando per il suo stato fisico. Capisco che quelle notizie inesatte siano più ghiotte e pruriginose, ma la mente di Lando Buzzanca è integra, contrariamente al suo corpo» scrive ancora Tomaselli, facendo riferimento ad un articolo del Corriere della Sera.

