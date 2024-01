"La Lunga notte" in cui cadde Mussolini, tre prime serate sulla Rai: Alessio Boni e Martina Stella tra i protagonisti

di Paolo Travisi

La notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini, che segnò la fine del regime fascista, un momento storico forse raccontato in modo marginale sui libri di scuola, ma che la Rai ha deciso di raccontare ne La Lunga Notte, diretta da Giacomo Campiotti, ripercorrendo i fatti che condussero a quel momento cruciale. La serie tv in 6 episodi, sarà protagonista di tre prime serata su Rai1, 29, 30 e 31 gennaio.

I personaggi della serie

I protagonisti di quella delicata fase storica, sono quelli che rivediamo nella serie Rai: Dino Grandi, Presidente della Camera dei fasci, che decise di opporsi alle scelte di Mussolini in maniera legittima convocando il Gran Consiglio, interpretato da Alessio Boni, Mussolini impersonato da Duccio Camerini, Claretta Petacci, l'amante del Duce, ha il volto di Martina Stella. E ancora: Ana Caterina Morariu veste i panni di Antonietta Grandi, moglie di Dino, ricca possidente della provincia bolognese, donna sofisticata e colta, Flavio Parenti è il principe erede al trono, Umberto di Savoia.

Serie storica importante

«La storia è sempre complicata da portare in tv, è il luogo dove torniamo per riflettere, ma in questo caso non c’è alcun intento nostalgico, c'è un'analisi dei fatti che diventa drammaturgia, nel solco della rappresentazione storica del fascismo, del nazismo e della seconda guerra mondiale, indagando sul clima politico e sociale del tempo, con un andamento da thriller - spiega Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction in conferenza stampa a Viale Mazzini, - è una serie molto ricca, dove ci sono varie linee narrative.

Cosa accadde quella notte

Alessio Boni, alias Dino Grandi, è il personaggio principale della serie: «Era un periodo storico che non conoscevo in modo approfondito, perché sui banchi di scuola non si studiava nel dettaglio, Mussolini, è stato destituito da un voto. Nel suo delirio di onnipotenza pensava di poter scovare e far uccidere i traditori. Ognuna delle quattro famiglie coinvolte in realtà voleva solo salvarsi, mentre tutto il resto del paese era allo sfacelo. E' stato interessante entrare in un mondo così distante e poterlo raccontare».

Mussolini e Claretta Petacci

Infine Martina Stella, scelta dal regista per interpretare l'amante di Mussolini, Claretta Petacci, considerata dall'attrice toscana «una donna enigmatica e misteriosa, un personaggio oscuro. Ho lavorato sui suoi conflitti e sulle ombre. Per me è stato un ruolo diverso, una sfida, ho letto molti libri che parlavano di lei, e con il regista abbiamo lavorato molto sulla psicologia di questa donna, per certi aspetti inafferrabile».

