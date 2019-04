L'attrice di "Smalville" rischia trent'anni di carcere: «Mi sono unita a una setta, reclutavo schiave sessuali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I trentenni la ricorderanno nel telefilm per teenagerma la vita dell'attriceè molto cambiata da allora. Nella serie era l'amica del giovaneoggi è una donna accusata di traffico di esseri umani. «Reclutavo schiave sessuali», ha dichiarato confessando la sua colpevolezza. La Mack ha ammesso il suo coinvolgimento nell'una setta nella quale le donne reclutavano altre donne per compiere atti sessuali. All'interno di Dos, il 'santone'conosciuto nel gruppo come Vanguard, era l'unico uomo e leader: anche lui è finito sotto accusa.«Sono giunta alla conclusione che devo assumermi la piena responsabilità per la mia condotta ed è per questo che mi sto dichiarando colpevole oggi», ha affermato l'attrice con un filo di voce secondo quanto si legge su Vulture.com. Pantaloni scuri, maglioncino color panna e cappelli raccolti, la 36enne rischia fino a 20 anni di carcere.: molti dei membri erano «persone meravigliose mentre altre, ora me ne rendo conto, non lo erano». «Mi sono unita a loro per trovare uno scopo... Credevo davvero di aver trovato un gruppo di persone che la pensavano come me. Credevo che le intenzioni di Keith Raniere fossero di aiutare le persone. Mi sbagliavo». «Sono molto dispiaciuta per le vittime», ha concluso la donna.