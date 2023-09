Ketty Roselli, morta l'attrice di Don Matteo e CentoVetrine: aveva 51 anni

di Redazione web

È morta Ketty Roselli, attrice italiana di 51 anni. Da tempo lottava contro un brutto male. La notizia è stata pubblicata sul suo profilo social dagli amici. «Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro», si legge.

Il cordoglio di amici e colleghi

Ketty, conosciuta soprattutto per il suo lavoro di attrice in teatro, ha lavorato alle celebri serie Don Matteo e CentoVetrine.

Tantissimi i messaggi di amici e colleghi. «Io e te siamo ancora là. In quel camerino, a stirare il tuo vestito rosso, a farmi insegnare come vestirmi meglio e non da vecchia. Siamo ancora là a ridere, imprecare e capire come usare i social. Io e te siamo ancora là. Per sempre», scrive Ludovica Di Donato. «Ciao piccolè», le scrive invece Michele La Ginestra. «Ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare», il messaggio di Massimiliano Bruno.

