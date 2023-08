Hersha Parady, morta a 78 anni l'attrice de "La casa nella prateria": aveva un tumore

di Redazione web

L'attrice statunitense Hersha Parady, che ha interpretato l'insegnante Alice Garvey nel telefilm «La casa nella prateria», è morta all'età di 78 anni mercoledì 23 agosto a Norfolk, in Virginia, nella casa di suo figlio, Jonathan Peverall. L'annuncio della scomparsa è stato dato dallo stesso Peverall a «The Hollywood Reporter», precisando che la madre era malata di un tumore al cervello e che lui aveva creato una pagina su GoFundMe per aiutarla ad affrontare le spese mediche.

La carriera

Nel 1977 Parady entrò nel cast della quarta stagione di «La casa nella prateria» con il ruolo di Alice Garvey, che terrà fino al 1980, quando il personaggio viene fatto morire in un incendio alla scuola per ciechi di Walnut Grove, mentre tenta di salvare alcuni bambini.

Chi era Hersha Parady

Nata come Betty Sandhoff il 25 maggio 1945 a Berea, nell'Ohio, si diplomò alla Berea High School nel 1963, recitò alla Cleveland Play House e in teatri regionali, poi andò a Los Angeles, dove ottenne il ruolo di Stella al fianco di Jon Voight in una produzione itinerante della commedia «Un tram che si chiama desiderio». Parady ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo in un episodio di «Bearcats!» (1971) ed in seguito è apparsa nei telefilm «Mannix», «Una famiglia americana», «Racconti della frontiera». Parady è stata sposata con il produttore John Peverall, che ha condiviso l'Oscar per il miglior film nel 1979 per il suo lavoro in «Il cacciatore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA