Nancy Frangione, morta la star delle soap: l'attrice di Destini aveva 70 anni

L'attrice statunitense Nancy Frangione, star delle soap opera nota per i suoi ruoli in «Destini», «La valle dei pini» e «Una vita da vivere», è morta il 18 agosto in Massachusetts all'età di 70 anni, come ha annunciato la sua famiglia.

La notizia della scomparsa è stata resa nota solo nelle ultime ore ed è stata riportata da «The Hollywood Reporter» e «Variety».

Nancy Frangione è morta

Nata il 10 luglio 1953 a Barnstable, nel Massachusetts, Nancy Frangione aveva fatto il suo debutto televisivo nel 1977 nel ruolo di Tara Martin in «La valle dei pini», dove ha continuato a interpretare il personaggio in diversi episodi fino al 1979.

L'attrice ha poi ottenuto il suo ruolo più importante come Cecile de Poulignac in «Destini», che inizialmente ha interpretato dal 1980 al 1986; successivamente ha ripreso il personaggio per diversi episodi nel 1995.

In «Destini» interpretava una malvagia intrigante che si ritrovava in un triangolo amoroso con i personaggi Blaine (Laura Malone) e Sandy (Christopher Rich).

Nel 1985 ha sostituito Andrea Evans nel ruolo di Tina Lord in «Una vita da vivere». I suoi altri crediti televisivi includono Marsha in «La tata» e ruoli da ospite in «Buck Rogers», «Matlock» e «Autostop per il cielo».

Per quanto riguarda i film, è apparsa in «Sharing Richard» del 1988 nei panni di Bonnie e in «In trappola di morte» (1990) nei panni di Maggie. Oltre alla recitazione cinematografica e televisiva, Frangione si esibì anche in «Equus» a Broadway nel 1974. L'attrice è stata sposata dal 1982 al 1996 con il suo co-protagonista di «Destini», Christopher Rich, da cui ha avuto un figlio.

