Beautiful, Finn è ancora vivo: ma il colpo di scena non convince i fan della soap

Nella puntata di Beautiful del 24 luglio 2023, in onda su Canale5, emergono delle importanti rivelazioni. La dottoressa Li ha un piano segreto riguardante suo figlio Finn. Decide di nascondere a tutti che lui è vivo, allo scopo di proteggerlo dai pericoli, tra cui Sheila e anche la famiglia di Steffy, che ritiene responsabile di ciò che è successo. Questo segreto la porta a non rivelare a Steffy che Finn è sopravvissuto alla sparatoria.

Nel frattempo, Brooke interrompe una conversazione tra Ridge e Taylor, ma la situazione si risolve pacificamente e decidono di aiutarsi a vicenda per tenere Sheila lontana dalle loro vite. La puntata si preannuncia ricca di tensione e segreti, ma alcuni fan non sono convinti del colpo di scena. Su Twitter, infatti, si legge: "Questa cosa non ha senso come ha fatto a portarlo via dall’obitorio? I medici dell’ospedale lo avevano dato morto così a casaccio? Dove ha trovato tutti i macchinari Li?".

Photo Credits: Shutterstock Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Beautiful, anticipazioni: Finn cede a Shila. Ecco cosa succederà presto nella soap

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA