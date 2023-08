Arleen Sorkin, morta l'attrice star della soap «Il tempo della nostra vita»: aveva 67 anni

di Redazione web

L'attrice statunitense Arleen Sorkin, che ha interpretato la stilista Calliope Jones nella soap opera «Il tempo della nostra vita», è morta giovedì 24 agosto all'età di 67 anni. Problemi di salute le avevano impedito di recitare negli ultimi anni, come hanno riportato «The Hollywood Reporter» e «Variety». La notizia della scomparsa è stata confermata dalla sua famiglia con un comunicato, ricordando che Sorkin ha sofferto per anni di sclerosi multipla. «Ricorderemo sempre la nostra cara Arleen per la sua immensa generosità di spirito», si legge nel comunicato. «Talentuosa, sì, e anche tenace, come dimostra la sua tenace lotta decennale contro una terribile malattia. Ma soprattutto, era una presenza amorevole nella vita dei suoi due figli, Eli e Owen; di sua madre, Joyce; dei suoi fratelli, Robert e Arthur».

Chi era e la carriera

Nata il 14 ottobre 1955 a Washington, Sorkin ha lavorato come artista di cabaret negli anni '70 e '80 come membro del gruppo comico The High-Heeled Women, accanto a Mary Fulham, Tracey Berg e Cassandra Danz.

