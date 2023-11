Justine Mattera, super sexy sui social con l'ex gieffina Jane Alexander: i fan impazziscono

di Alessia Di Fiore

Super sexy Justine Mattera nel video postato sui social insieme alla collega ed ex concorrente del Grande Fratello Jane Alexander.

Le due sono state immortalate in intimo mentre girano un video all'hotel Valadier di Roma, pare stiano posando per un remake del videclip della canzone "Girls on film" dei Duran Duran.

I commenti sotto il video sono una lunghissima lista di apprezzamenti alle due showgirl, che nonostante abbiano superato la cinquantina, mostrano un fisico che lascia senza fiato i fan.

«Un fisico da ventenni», scrive addirittura qualcuno.

Justine Mattera, è inoltre una donna molto sportiva, apassionata di ciclismo, nuoto e atletica, sui social si è spesso mostrata in tenuta sportiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 17:57

