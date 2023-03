Domenica In, Justine Mattera e il ricordo di Paolo Limiti: «Separati perché non voleva fare il papà-nonno»

Il ricordo di Paolo Limiti a ‘Domenica In’ con Mara Venier, in studio amici e colleghi. L’ex moglie Justine Mattera: “Io volevo dei figli e lui diceva ‘io non posso fare il papà-nonno, non fa per me’, allora a quel punto… ci siamo separati di comune accordo, siamo rimasti sempre molto amici, sempre molto legati. Mi mancano i suoi consigli e le sue battute perché era spiritosissimo, aveva un humor inglese.”

La puntata ha dato un ampio spazio al ricordo di Paolo Limiti con tanti amici ed artisti tra i quali Iva Zanicchi, Justine Mattera, Tiziana Rivale, Giovanna Nocetti, Manuela Villa e Gigi Finizio che si sono esibiti interpretando alcune celebri canzoni scritte per loro propio da Paolo Limiti.

www.raiplay.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA