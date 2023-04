Back to school: Valeria Marini è «preparatissima» per il programma

Al via Back to school 2023. Federica Panicucci ha presentato i sei concorrenti della prima puntata: Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli, Valeria Marini, Michele Cucuzza, Walter Zenga e Jenny De Nucci. Le presentazioni, poi, continuano e la padrona di casa mostra i maestrini di questa edizione, un cast tutto nuovo tranne che per Raffaele e Irene, già visti nella precedente edizione. Valeria Marini ammette di essere stata benissimo con loro e di aver imparato tanto, tanto da affermare: «Sono preparatissima». Sarà davvero così?

La prima puntata

Attesissima, la prima puntata della nuova edizione di Back to School ha preso il via. Per la prima volta, al timone c'è Federica Panicucci, che prende il posto di Nicola Savino e viene affiancata da Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, la conduttrice ha svelato qualche anticipazione: «Ci saranno tante sorprese, alcuni che ti aspettavi fossero bravi non lo sono stati così tanto e viceversa. Un ripetente addirittura si è rifiutato di fare l’esame finale» ha svelato la conduttrice. «Alcuni di loro li abbiamo dovuti sgridare, altri mandare fuori dalla classe e sono stati sequestrati dei pizzini» ha ancora rivelato la Panicucci.

Il ritorno

Panicucci ritorna su Italia 1: «Qui ho condotto “Festivalbar”, “Unomania”, “Smile” e “La pupa il secchione”, solo per citare alcuni programmi» ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. La formula del programma è la stessa, ma tra le novità la presenza di Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”: “Ha il compito di vigilare sui ripetenti, anche se vi assicuro che alla fine ho dovuto vigilare io su di lui!».

Il cast

La classe è composta da 30 vip, suddivisi nelle sei puntate. Ecco la lista completa: gli sportivi Aldo Montano e Walter Zenga; gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci; i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki; gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito (insegnante di “corsivo”) e Luca Daffrè; i giornalisti e conduttori Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza. E ancora: Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge. “Ci saranno situazioni inattese: nomi sulla carta dati per favoriti davanti alla commissione potrebbero sorprenderci. Vi dico solo che uno dei 30 si è rifiutato addirittura di fare l’esame…”, ha anticipato Federica Panicucci a Tv Sorrisi e Cazoni.

I Maestrini, invece, sono 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che cercheranno di istruire e seguire nell’apprendimento i 30 ripetenti. I concorrenti saranno interrogati ed esaminati dalla Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari. Gli esaminandi potranno essere “promossi” e ricevere il tanto agognato diploma o “rimandati” alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame finale saranno invitati anche parenti e amici, che non potranno in alcun modo suggerire. Nella prima puntata di “Back to school 2023”, in onda mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1, i vip che si metteranno alla prova con gli esami di quinta elementare sono: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 22:57

