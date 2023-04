Jerry Calà a Domenica In racconta l'infarto: «Dolore fortissimo allo stomaco». E Mara Venier reagisce così

di Redazione Web

Jerry Calà, ospite a Domenica In nel salotto di Mara Venier, racconta la sua esperienza di pochi giorni fa, quando è finito in ospedale dopo un infarto a Napoli. «Eh…già, sono ancora qua», l'ingresso dell'attore sulle note di una celebre canzone di Vasco Rossi. L'emozione è tanta per entrambi. La prima a commentare la notizia del malore di Jerry era stata proprio la conduttrice sui social, e l'attore ringrazia tutti e racconta tutto ciò che è accaduto.

«Un dolore forte davanti la tv, poi sudori freddi: mi hanno salvato la vita»

Jerry Calà racconta l'infarto

«Da dove comincio ora? Non è stato un grande anno ed è successa questa cosa qua che non mi aspettavo, perché sono sempre stato attento al cuore», racconta a Rai1 tra sorriso e tensione. «L’infarto è stato inaspettato. Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un'indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito che c’era qualcosa di più».





Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 20:55

