Jerry Calà e Mara Venier, perché si sono lasciati? «Era un birichino. Mi ha tradita anche il giorno del matrimonio»

Jerry Calà, dopo l'infarto, oggi ospite da Mara Venier. Un'amicizia sicera quella tra i due che dura da oltre 30 anni. Basti pensare che è stata proprio zia Mara a dare la notizia del malore dell'attore sui social e lui appena si è ripreso ha ringraziato la conduttrice. «Mara c’è sempre. Dopo il suo post si è sparsa la notizia e un mare di affetto proveniente da ogni parte del mondo mi ha travolto». Forse non tutti sanno che Mara Venier e Jerry Calà sono stati legati anche da un rapporto sentimentale. Mara e Jerry sono stati insieme dal 1984 al 1987, un amore sugellato anche da un matrimonio, poi naufragato. Ora sono grandi amici, ma perchè si sono lasciati?

Mara e Jerry perché si sono lasciati?

A svelare la verità fu proprio la conduttrice di Domenica In in un'intervista riasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. «Con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori […] diciamo che era birichino». Insomma dalla narrazione di Mara tra i motivi della separazione c'erano i tradimenti dell'ex marito. E continua dalla Toffanin a raccontare anche dei dettagli: «Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra».

Passati 30 anni da quel matrimonio i due sono riusciti a diventare ottimi amici. Jerry è sposato con l’imprenditrice veronese Bettina Castioni, mentre Mara è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Oggi Mara Venier è tornata a parlare di tutto e ha voluto chiarire delle cose per mettere a tacere tutte le chiacchiere. «Il matrimonio è finito ed è stato anche annullato, ma noi siamo la dimostrazione che dopo la fine di un amore il rapporto può diventare altro. Noi adesso siamo amici veri, il nostro è un rapporto sincero e siamo una famiglia allargata». Lui aggiunge: «Abbiamo anche due persone al nostro fianco intelligenti»

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA