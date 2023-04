Domenica In anticipazioni, da Jerry Calà a Christian De Sica e Ivana Spagna: tutti gli ospiti di domenica 2 aprile

di Redazione web

Mara Venier si prepara a tornare con una nuova scoppiettante puntata di Domenica In. Domani, domenica 2 aprile, la conduttrice intervisterà moltissimi ospiti e come ogni settimana intratterrà i telespetattori di Rai1 dalle 14.00 in poi. Zia Mara, come la chiamano i suoi fan più affezionati, avrà l'onore anche di intervistare il suo ex marito Jerry Calà che torna in televisione per la prima volta dopo l'infarto che l'ha costretto a un ricovero d'urgenza all'ospedale di Napoli.

Mara Venier denuncia Mediaset, dai carabinieri dopo le offese social: «Aspettando le scuse anche private»

Mara Venier, no alle scuse di Mediaset: «Pensate che siamo cog***oni?». Cosa sta succedendo

Barbara D’Urso e Mara Venier insultate dal profilo social Mediaset. Il dietrofront: «Commento vergognoso e offensivo»

Gli ospiti di Domenica In

Nella puntata di Domenica In che andrà in onda domenica 2 aprile, Mara Venier intervisterà: Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Andrea Roncato, Shel Shapiro, Gaia Tortora (figlia di Enzo Tortora). In collegamento da Milano, interverrà Vittorio Feltri mentre in studio saranno presenti anche Valeria Marini con la mamma Gianna Orrù e infine, l'ultimo spazio della trasmissione sarà riservato alla musica: il cantautore Diodato presenterà il suo nuovo singolo intitolato "Così speciale".

Mara Venier è molto amata dai telespettatori italiani che ogni domenica attendono con ansia una nuova puntata di Domenica In. La conduttrice veneta, però, riscuote molto successo anche sui social: il suo profilo Instagram conta quasi due milioni e mezzo di follower.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA