Iva Zanicchi, la cantante scoppia in lacrime ricordando il fratello morto di Covid. «Non ce la faccio»

«Quando vedo la storia di mio fratello non ce la faccio». Iva Zanicchi scoppia in lacrime parlando della sua esperienza diretta col virus e della perdita del fratello, causa covid, durante la sua partecipazione al programma di Canale 5 "Morning News".

Leggi anche - Salmo, Francesco De Gregori difende il cantante: «Gli sono grato, questa limitazione è profondamente ingiusta»

La cantante si è ammalata e poi ha visto morire suo fratello dopo l'infezione da coronavirus. Ed è proprio durante il servizio che ripercorreva la vicenda del fratello che la Zanicchi non ha retto.

«Le difficoltà della mia famiglia non sono ancora finite. Adesso mia sorella ha preso il Covid e non è ancora riuscita a guarire. Si è contagiato anche mio nipote ma lui, grazie a Dio, si è già negativizzato».

E sottolinea la necessità di vaccinarsi: «Secondo me chi non si vaccina deve stare isolato dagli altri. Vaccinarsi è fondamentale per salvaguardare la salute di tutti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA