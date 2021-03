Isola 2021, brutto litigio tra Gilles Rocca e Awed. «Sei un infame», «Mi minacci, ho paura»

Isola 2021, brutto litigio tra Gilles Rocca che urla «Sei un infame» e Awed che lo provoca «​Mi minacci, ho paura». Entrambi in nomination insieme a Vera Gemma, l'eliminata della quinta puntata, i due discutono da giorni, il culmine durante la diretta.

Durante la settimana Vera Gemma e Awed si sono distaccati dal resto del gruppo ma non hanno perso l'occasione di stuzzicare Gilles Rocca in nomination con loro. Tra i tre scoppia una dura lite, Gilles prova a chiarire con Awed, ma lo youtuber non solo non arretra sembra proprio volerlo provocare.



«Sei un infame - gli urla Gilles - hai gli occhi cattivi. Lui sta facendo un bel teatrino. Ma chi ca**o è? Per me sei anche un bambino, io avevo sempre parlato bene di te. Pensavo che la sua cattiveria fosse frutto di Vera e invece ho cambiato idea. Adesso credo sia proprio la capoccia sua. La litigata mi ha completamente annientato, ha cercato di infangarmi con cose non vere»,

Anche durante la diretta di lunedì 29 marzo è scoppiata una nuova lite tra Awed e Gilles Rocca. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle parte prima in modo pacato «Io mi rendo conto che questo è un gioco e basta, non voglio accapigliarmi con nessuno», poi però i toni si alzano e urla contro Awed «Io ti asfalto, io ti asfalto. NOn basta che ti guardi due reality per capire come funzionano le cose». Awed sembra essere soddisfatto di aver fatto centro e affonda il colpo: «Ma ci rendiamo conto mi ha minacciato mi ha detto che mi dà una bastonata. Io ho avuto paura».

Esplode nella Palapa. E proprio Gilles Rocca dà il peggio: "". Anche Iva Zanicchi interviene: "Non si possono sentire queste cose, queste parole, noi a casa vi guardiamo". Anche Tommaso Zorzi punge entrambi: "Penso che tu sia un grande provocatore, tu stai giocando a provocare Gilles e qui, devo dire a Gilles, tu dai terreno fertile al gioco di Awed. Sei un cretino". Tommaso Zorzi spiega proprio questo, che mentre Awed sembra aver capito quale sia il nervo scoperto del vincitore di Ballando con le stelle, quest'ultimo invece cade puntualmente a ognuna delle sue provocazioni. Un problema per Gilles Rocca che deve trovare il modo di capovolgere questa situazione. Proprio Gilles Rocca aveva cominciato bene la puntata, vincendo la prova che gli ha dato come ricompensa la farina.

Per Roberto Ciufoli che ha assistito al litigio in spiaggia Awed ha avuto un atteggiamento volutamente provocatorio «E' un teatrino costruito a misura di telecamera». Anche Tommaso Zorzi dallo studio attacca Awed: «Non sei un incassatore. Hai preso male la nomination, sei un provocatore, mentre Gilles tu non devi cascare nei suoi tranelli». «Sono un cretino» conclude Gilles.

